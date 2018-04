Joven transexual usó Twitter para mostrar su proceso de transición de seis años

Samuel Moir-Smith, hombre transgénero, resumió en cuatro fotos su proceso de transición de seis años. "De 2012 a 2018. Ha sido todo un viaje", escribió en su cuenta de Twitter, en un mensaje que ya suma 133.000 me gusta y ha sido compartido más de 21.000 veces.

Durante ese periodo de tiempo, el joven de 19 años inició un tratamiento de hormonas y se sometió a una mastectomía.

"Descubrí lo que me estaba pasando a través de un amigo que hice en internet. Por fortuna, mi familia me apoyó desde que se lo conté, pero tuve que explicarles todo el asunto relacionado con hormonas y cirugía", contó el inglés al sitio Verne.

Samuel Moir-Smith ha usado las redes sociales para compartir su cambio (también ha utilizado Instragram) y los comentarios no han parado.

it’s been difficult & v expensive but i’m so so happy w my body and i’ll never be ashamed of the journey i’ve been through #transdayofvisibility pic.twitter.com/XF8qPIDaRl