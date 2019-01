Joven se tatúa la cara de Harry Styles en su rostro y se vuelve viral

Una joven estadounidense se tatuó el rostro de Harry Style en una de sus mejillas, dejando en evidencia su gran y extremo fanatismo por el ex One Direction

Kelsy Karter, quien también es cantante, compartió la fotografía de su nuevo tatuaje, donde escribió: "Mamá, mira lo que me hice".

Una vez que publicó el dibujo del rostro del intérprete de "Sign of the Times" las críticas no se hicieron esperar, ya que muchos de sus seguidores le enviaron mensajes asegurando que está loca por haberse hecho ese tatuaje, mientras que otros creen que es una farsa.

"¿Sabrá que no se parece en nada a él (Harry)"?; "No tengo palabras, oraré por esa pobre chica"; "Esto no puedo ser real" y "Esto es tenebroso" fueron algunos de los comentarios que recibió en Instagram.