Joven que amenazó a Denise Rosenthal: "Nunca voy a volver a hacerlo"

En conversación con Las Últimas Noticias, Raquel Durán, la joven que amenazó de muerte a través de varios mensajes por redes sociales a Denise Rosenthal, expresó su arrepentimiento por su comportamiento, además de revelar el porqué comenzó a hostigar a la artista.



Todo surgió en 2009, cuando fue a Santiago a un concierto de la cantante y le pidió que le firmara un disco, algo que la también actriz habría hecho de mala gana.



"La fui a conocer, fue pesada y empecé a escribirle tonteras por Twitter, a hostigarla hasta que se cansó", expresó.



Acerca del motivo de las amenazas, contestó que fueron "estupideces nomás, no es nada serio. No sé por qué se me ocurrió eso. Estoy arrepentida, que me perdone, nunca voy a volver a hacerlo".



Por otro lado, habló acerca de la evaluación mental que le ordenó el magistrado para conseguir su libertad, a lo cual comentó que "el tribunal me tiene que dar la orden donde tengo que hacérmelo. No me pasaron nada. No sé qué trámite tengo que hacer. Eso está inconcluso porque no me pasaron ningún documento que diga dónde tengo que ir".