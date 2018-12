Joven la rompe al mostrar su evolución de la imitación a Pancho Saavedra

El pasado domingo 23 de enero se viralizó en redes sociales el video de un joven que imita a Pancho Saavedra, rostro de Canal 13.

Agustín Silva es el autor del registro en el que señala cómo su voz va "cambiando" al ver durante un día, una semana y un mes el programa Lugares que hablan, conducido por Saavedra.

En conversación con ADN.cl, el joven contó que la idea nació luego de que un amigo le mandara un video de alguien imitando al comunicador, señalando que "me dijo: 'graba uno igual, por fa'", a lo que respondió que sí y resultó siendo todo un éxito en páginas de Instagram que se dedican a subir memes y videos virales.

Además, comentó que "mi video fue inspirado en un modelo que está de moda y tomé la idea prestada del video original", dijo.

"Soy muy fan de Francisco Saavedra y de todo su trabajo en televisión, incluyendo Lugares que hablan", confesó Silva.

Sin embargo, Agustín reveló que tiene un talento no tan oculto, ya que "en mi colegio siempre me dicen que imite a los profesores y personajes famosos: Don Francisco, el Presidente, etc.", agregando que "que a mis amigos y conocidos les gusten mis imitaciones obviamente me motiva".