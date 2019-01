Joven intenta dar un beso de fin de año a su amiga y ella lo rechaza

Un beso fallido de fin de año, transmitido en directo este 31 de diciembre, se ha vuelto viral en los últimos días por cómo la mujer rechazó al joven.

El video, compartido a través de Twitter, está acompañado por la descripción: "Espero que su 2019 comience mejor que el de este chico".

En las imágenes, que ya tiene más de 13 millones de reproducciones, se puede observar cómo la mujer esquiva el beso de su amigo durante el evento de una emisora neerlandesa.

El rechazo provocó cientos de reacciones de los tuiteros, quienes comentaron que era doloroso ver al joven, mientras que otros recalcaban que pasó a la "friendzone" en menos de cuatro segundos.

"Vi esto en la televisión, ya que soy neerlandés. Fue muy gracioso, probablemente todos los Países Bajos se rieron en ese momento", dijo uno de los internautas.

I hope your 2019 starts off better than this guy's pic.twitter.com/iDB7Cr0b7W