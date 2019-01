Joven es buscada por escribir carta de amor en bolsa de basura de un avión

Andrea, una joven de 21 años, confesó estar muy enamorada de su mejor amigo en una nota escrita a mano en una bolsa de basura, que fue encontrada en el mismo avión en el que ella volaba de Miami a Washington.

El texto fue encontrado por una de las encargadas de limpieza, quien decidió publicar el mensaje en redes sociales. En la "carta" la joven relata los planes que tiene para sorprender al amor de su vida en el aeropuerto de la capital, mientras él realiza una escala y así revelarle su gran secreto.

No se sabe si Andrea lo logró o no, pero muchos usuarios de las redes sociales emprendieron la búsqueda de la joven para poder conocer el final de esta historia, ya que en el mensaje ella comenta que viajará a Australia durante un semestre, por lo que esta "jugada" decisión sería la última oportunidad para decírselo.

Aquí está el texto escrito por Andrea:

"Si estás leyendo esto, hola :). Mi nombre es Andrea y estoy increíblemente aburrida. Justo ahora este vuelo va de Miami a D.C. Tengo 21 años.

Compré el boleto anoche a las 4 a.m. porque estoy muy enamorada de mi mejor amigo. Él está volando de Boston a Nueva Orleans y tiene una escala en D.C. De hecho, yo vivo en D.C. y de todos modos iba a viajar pronto, así que pensé, ¿por qué no sorprenderlo en el aeropuerto durante su escala? Le voy a decir que estoy enamorada de él.

Audaz movimiento ¿cierto? Pero mira, en cuatro días voy a irme a Australia por un semestre y no lo veré en cinco meses, así que realmente es la última oportunidad que tengo. Realmente no sé lo que voy a decir, pero voy a hacerlo. ¿Por qué no? Es decir, me voy, así que, ¿a quién le importa? No lo sé. Deséame suerte quienquiera que seas.

Sí, sí, soy patética por escribir esto en una bolsa de basura, pero estoy aburrida, mi wifi no funciona y estoy nerviosa como una mierda, así que este es mi desahogo. El enorme Starbucks bombeado con cafeína probablemente tampoco ayuda.

De todos modos, espero que esto haya hecho que tu vuelo sea un poco menos aburrido. Hazme un favor y hoy haz algo loco como yo. Buena suerte, quienquiera que seas.

Andrea".