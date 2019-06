Joven detectó a un policía pedófilo en Tinder usando el filtro de mujer de Snapchat

Un joven estadounidense logró detectar a un presunto policía pedófilo utilizando los filtros de Snapchat que te hacen cambiar de sexo.

Según informó NBC Bay Area, Ethan le contó a la policía que una amiga suya había sufrido abusos sexuales cuando era pequeña, razón que lo llevó a identificar a posibles pedófilos a través de redes sociales.

Para esto, el joven se creó una cuenta en Tinder bajo la identidad de "Esther" y subió una foto suya con el filtro de Snapchat en el que aparecía como mujer.

Tras entrar a la aplicación de citas, un policía de San Mateo hizo "match" con la joven ficticia, y minutos después comenzó a hablarle y preguntarle si "quería divertirse esa noche".

Calif. Student Uses Snapchat's 'Gender Switch' Filter to Nab Cop Allegedly Looking to Hook Up With Teen Girl https://t.co/y8VuVbozZg pic.twitter.com/GPAnFGsIgJ