Joven de apellido Trump se vuelve viral al dormirse en medio de un discurso del Presidente de USA

Joshua Trump, un niño de 11 años que sufrió acoso escolar por tener el mismo apellido que el no tan querido presidente de USA, se convirtió en viral por dormirse en pleno discurso del Estado de la Unión que dio Donald Trump el pasado 5 de febrero.

En varias imágenes difundidas por redes sociales se ve que el menor, proveniente de Delaware y que viajó a Washington invitado por Melania Trump, aparece sentado en una butaca con los ojos cerrados y la boca entreabierta.

La imagen generó cientos de comentarios, donde muchos aseguran que "Joshua Trump es el único Trump bueno" y otros afirman que ese pequeño le dio la bienvenida a "la resistencia" contra el Presidente de Estados Unidos.

Joshua Trump is the only good Trump. pic.twitter.com/AZXatGpHkl