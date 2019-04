Joven de 23 años hizo sonar su cuello y terminó paralizada con un derrame cerebral

La joven paramédico de 23 años, Natalia Kunicki, se estiró e hizo sonar su cuello, e increíblemente terminó con un derrame cerebral y un lado de su cuerpo completamente paralizado.

Según consigna Mirror, la mujer estaba mirando televisión junto a una amiga en Londres, Inglaterra, cuando estiró su cuello haciéndolo sonar. El ruido fue bastante fuerte, pero no le tomó mayor importancia y se fue a acostar.

El problema vino 15 minutos más tarde cuando quiso ir al baño y se dio cuenta que no podía mover una pierna, por lo que al intentar pararse se cayó inmediatamente.

Su amiga la ayudo a levantarse y no quiso llamar a emergencias, pensando que no era nada grave, pero minutos después decidió llamar.

Fue llevada de urgencia al hospital, donde la operaron al descubrir que se le rompió una arteria de la columna vertebral cuando hizo sonar el cuello, lo que desencadenó en un derrame cerebral.



Foto: Natalia Kunicki - Mirror

"Cuando el doctor me dijo que había tenido un derrame cerebral, estaba en shock. Más tarde, los médicos me dijeron que solo el estiramiento de mi cuello había provocado la ruptura de mi arteria vertebral. Fue espontáneo y hay una posibilidad en un millón de que suceda", contó Kunicki.

Agregando que "no fumo, realmente no bebo, no tengo antecedentes familiares de accidentes cerebrovasculares, así que es muy extraño que me pasara cuando me estaba moviendo en la cama".

Actualmente la joven paramédico se encuentra en un tratamiento para recuperar su movilidad.