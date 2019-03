Joven contó por qué sus padres decidieron llamarlo Optimosprayn

Un joven paraguayo ha sufrido un gran calvario desde que nació, ya que se llama Optimosprayn Ismael Meza Barboza.

Según contó el joven, él nació en 1999 en la época en la que su padre era un fiel seguidor de Transformers, razón por la cual decidió nombrar a su primogénito como el líder de los autobots. Pero como el nombre fue mal escrito, quedó como Optimosprayn en vez de Optimus Prime.

En conversación con Crónica, el estudiante contó que "una vez le pregunté y él (su padre) me contó que era fanático del anime. Cuando era chico le encantaba Mazinger Z y después aparecieron los Transformers".

El joven, que cada vez que se presenta todos dudan de él, añadió que su nombre no era la única opción que tenían sus padres, ya que "mi mamá quería que yo me llame Chayanne y mi papá Optimosprayn".

"Entonces, le dijo que él iba a ponerme el primer nombre y mi mamá el segundo. Menos mal me puso el nombre de mi abuelo", dijo burlándose de él mismo.

Obviamente, su vida no ha sido fácil gracias a su nombre, pues "me acuerdo siempre del primer día de clase, cada año era un show. La profesora le pedía a todos sus alumnos para que se presenten con nombres y apellidos. Entonces yo, como que tenía miedo de que mis compañeros nuevos se rían a de mí, me presentaba como Ismael Meza nomás".

Ahora, con 20 años, ya se lo toma como un chiste, al punto de tatuarse el logo de los Autobots, situación que desató la furia de su madre.

Sobre su futuro y la posibilidad de tener hijos, aseguró que "uno va a llevar mi nombre y el otro se va a llamar Rodimus Prime, como el hermano perdido de Optimus Prime".