Joven chileno que fue a la 'Isla del Sexo': 'Fue increíble, quiero llorar de solo pensarlo'

El joven chileno de 16 años que se ganó el ticket a la "Isla del Sexo" contó que perdió su virginidad después del viaje que realizó hace unos días.

Brian relató a Daily Mail cómo fue ser parte de esta travesía sexual, donde tuvo sexo, tomó alcohol y probó drogas por primera vez en su vida.

"Fue increíble, tan increíble que quiero llorar solo de pensarlo", comentó al medio.

En esa línea, el joven confesó que "estaba muy nervioso al principio, pero los otros hombres hicieron todo lo posible para ayudarme y tranquilizarme. Se convirtieron en una familia para mí".

También, reveló que a cada ganador se le permitía elegir a dos mujeres que pasarían la semana completa con él, donde una de "sus chicas" se llamaba Andrea, de quien se enamoró y con quien asegura que quiere casarse.

"Quiero casarme con ella, y ella dice que quiere venir y vivir en los Estados Unidos".

Además, afirmó que Andrea había realizado "increíbles" actos sexuales con él y que habían tenido un trío con otra mujer durante la estancia.

"En la primera noche las dos chicas me emborrachan y tuve relaciones sexuales por primera vez en mi vida. Se sintió tan bien. No sabía qué hacer, pero lo hicieron por mí", manifestó.

"La mejor parte fue el sexo. No esperaba que me gustara tanto, pero me encanta. Es una sensación increíble", agregó.

Brian, sostuvo que lo único que quiere hacer ahora es presumir su viaje y mostrarles a todos sus amigos las fotos que se tomó en compañía de las dos mujeres.

"Quiero que todos los niños que se ríen de mí en la escuela vean cuán hombre soy. Tengo dos niñas y ellas no tienen ninguna", concluyó.