Joven baleado se refirió a cómo era su relación con el hijo de Luli

En conversación exclusiva con Muy Buenos Días, el joven de 16 años que fue baleado en Las Condes se refirió a los primeros encuentros conflictivos que tiene con el hijo de Nicole Moreno.

El joven le contó al periodista Max Collao que "pasó la primera vez mirándome feo con tres amigos (...) Después pasó como con seis amigos, le pregunté que por qué me miraba tan feo. Me dijo que no me acercara tanto porque tenía una manopla".

En esa línea, la víctima agregó que lo increpó y le preguntó al hijo de la modelo por qué lo miraba tan feo, que cuál era el problema, siendo ahí el momento en el que F.T.M. sacó la manopla y lo amenazó por primera vez.

Según el afectado, todo el conflicto se originó porque él es muy amigo de la expolola del primogénito de Luli, lo que le habría ocasionado celos al joven que se encuentra en un centro del Sename.

Además, contó que en Año Nuevo se encontró con F.T.M. en un mirador, y que en esa instancia el hijo de Nicole Moreno le dijo que hicieran "borrón y cuenta nueva", paces que no duraron mucho.

"La segunda vez nos topamos en General Blanch, en el mirador cuando yo estaba con mi amigo y él se acercó y lo saludó y mi amigo le dijo 'pero yo no estoy solo' y él le dijo 'pero este weón me tiene mala', yo le dije '¿cómo que weón?', me dijo 'pero si me tienes mala, mira cómo hablas', yo le dije 'mira cómo me hablaste tú primero. Ahí mi amigo dijo 'es Año Nuevo, empecemos un año diferente' y él dijo 'borrón y cuenta nueva' y me dio la mano".

"Después de eso un amigo de él llegó esa noche y me acuerdo que le dijo que aquí estaba yo y que me pegaran, pero como yo estaba con mi amigo y lo conocen, no dejó que me pegaran y nos fuimos al tiro, porque eran muchos", agregó.

También dijo que el joven lo buscaba para que saliera con él, incluso el mismo día en el que fue baleado, pero desde un principio sospechó algo malo y se negó: "Al principio le decía que no pero cuando me dijo que estaba afuera de la casa de mi vecino para que no llegara a mi casa, yo salí al tiro, pero él ya estaba acá atrás esperándome. Tenía a mi otro amigo agarrado".

"Ahí creo que le pusieron la pistola a mi amigo, abrieron el portón y pasó eso", recordó.

"Era una (pistola), pero eran más personas en el auto. Vi cinco hombres y una mujer. Había una mujer arriba de un hombre y yo salí, iba por el taller y dicen '¿ese es el Sami?' le pregunta la persona grande y dice 'sí ese es', y abre el portón y empieza a disparar", aclarando que la "persona grande" habría sido la autora del disparo que lo dejó en riesgo vital.

"Al principio, el primero (disparo) me llega pero sonó muy despacio y pensé que era a foguero, después empiezo a escuchar más y corro, me tiro por acá, entré a la casa y dije 'es a fogueo', me levanté la polera y tenía el hoyo. Perdí la consciencia, por eso tengo este huevo acá, porque creo que me pegué acá (en la cabeza)", concluyó.

Revisa la entrevista acá.