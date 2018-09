Joven argentino que escribió a mano su CV y fue viralizado ya consiguió trabajo

Carlos Duarte, de 21 años, es un joven argentino desempleado, que impulsado por la necesidad de encontrar un trabajo, llegó a una cafetería en Córdoba, Argentina, para preguntar si había algún lugar para él.

Eugenia López, la mujer que lo atendió le dijo que por el momento no había ninguna vacante, pero que por favor dejara su currículum. Fue ahí cuando Carlos se disculpó y le contestó que no tenía dinero "ni para imprimir uno".

Sin embargo, se las arregló y gracias a su ingenio conmovió a las redes sociales, ya que lo escribió, volviéndose viral debido a la mujer que publicó en Facebook la fotografía del manuscrito para ayudarlo a encontrar trabajo de manera más rápida.

López acompañó la imagen con la siguiente frase: "Qué importa que no tenía para imprimir, si lo que quiere y lo que necesita es trabajar".

"Me preguntó si estábamos tomando personal y le respondí que por el momento no, pero le pedí que me dejara su currículum vitae de todas formas", relató la empleada del comercio a ElDoce.tv.

"Lo vi sentadito y se me partía el alma", expresó al mismo medio Eugenia López, quien describió su vivencia en Facebook.

Aún cuando Duarte sabía que un CV escrito no es la mejor carta de presentación, el joven finalizó el escrito con esta frase: "Muchas gracias por aceptarme el CV y disculpe por la impresentable hoja".

Tras la publicación de la mujer, y sin imaginar que conmovería a cientos de usuarios de las redes sociales, Duarte obtuvo un empleo en una fábrica de vidrios. "No le puedo pedir más a la vida. Haber conseguido un trabajo fijo, en blanco, con horarios y un sueldo era lo que anhelaba", dijo el cordobés a medios argentinos

"Ya sueño con mi primer sueldo y lo que voy a hacer: le prepararé un asado a mi gente querida y le haré un regalo especial a Eugenia, que es mi angelito", agregó, en referencia a la mujer que viralizó su CV.