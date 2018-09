Joven argentino ocupó WhatsApp para encarar a quienes le hicieron bullying en su etapa escolar

Un joven argentino, de 24 años, contó a través de Twitter cómo encaró a sus excompañeros de colegio por haberle hecho bullying en su etapa escolar. ¿El gatillante? Una invitación por parte de sus pares para que participara en una fiesta para celebrar los seis años fuera del colegio.

La propuesta molestó a Agustín, ahora estudiante de psicología, quien aprovechó el grupo de WhatsApp para descargase de aquellos que lo maltrataron en la secundaria.

"Si quieren hacer una cena reencuentro con sus ex compañeros por qué mejor no se dignan primero a pedirle perdón a los compañeros a los que le hicieron la vida imposible con su permanente bullying", partió diciendo el joven.

En esa línea, agregó que "en lo que a mí respecta me chupa un huevo sus disculpas, hubo un tiempo en que creía que eso era necesario (para mí), pero me di cuenta que poder mandarlos a la 'concha de su madre', como no pude hacerlo cuando éramos más chicos y defenderme, me alcanza y me sobra", declaró Agustín.

Me agregaron a un grupo de ex compañeros del colegio porque querían hacer un reencuentro. 6 años esperé este momento para poder decirles las cosas. Lástima que no podría juntarme en un lugar con estos seres para decírselos a la cara pic.twitter.com/BeL2VJs13H — Agu 💚 (@Inundagus) 19 de septiembre de 2018

Tras recibir cientos de muestras de apoyo por parte de los tuiteros, el joven siguió relatando con dureza las agresiones que sufrió por parte de sus excompañeros, agradeciéndoles por la compresión y felicitarlo por su coraje.

Sólo puedo decir que jamás imaginé que esto podía llegar a tanto. Y que lejos de ser perfecto, y tampoco soy ni me considero el ejemplo de nada. Solamente usé mi Twitter como lo uso siempre para todo para expresar algo. Ni siquiera buscaba dar ningún mensaje. — Agu 💚 (@Inundagus) 20 de septiembre de 2018