Josefina Montané relató el episodio de acoso sufrido por parte de Nicolás López

La actriz Josefina Montané conversó en Bienvenidos acerca del acoso sexual que sufrió de parte de Nicolás López, durante una cita laboral.



En el diálogo, la artista indicó que todo el proceso ha sido difícil de hablar, llegando a emocionarse al momento de recordar lo vivido.



"Me junté con él por un tema laboral. Él siempre confunde y mezcla las cosas porque, como lo hemos visto, tiene una personalidad bien como fuerte y a todo le baja el perfil. Todo es un chiste. Trató de curarme, me ofrecía mucho alcohol y yo le decía que conmigo no. Caché al tiro que esa era la intención", relató.



El acoso llegó a tal nivel por parte de López, que Montané detalla que "en algún minuto me dijo que qué importaba, si igual íbamos a terminar…no lo puedo decir en este horario. Y también me preguntó si podía tocarme las tetas, y yo le dije que qué le pasaba por la cabeza".



La actriz sostuvo que "es difícil igual hablar, es muy mediático todo. Involucra a harta gente, compañeras amigas…", además de agradecer el testimonio de otras figuras importantes del mundo de las tablas, como Loreto Valenzuela, quien también denunció un incidente similar.