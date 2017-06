José Miguel Villouta renunció por Whatsapp, según directora de contenidos de Vía X

Claudia Aldana, directora de contenidos de Vía X, canal al que José Miguel Villouta renunció tras el incidente con el "pastor" Soto, detalló a La Tercera el proceso alrededor de la salida del conductor.

"La molestia que él ha expresado me sorprende bastante, no me lo esperaba. Cada vez que había una dificultad con un invitado o una pauta las puertas de mi oficina siempre han estado abiertas para todos, porque nosotros en el canal somos muy abiertos para conversar", expresó la directiva, detallando que se enteró de la decisión por un Whatsapp.

Además, contó detalles de la visita del religioso al espacio, donde no tuvo el tratamiento que tienen los demás y donde intervino tras el incidente con la bandera LGBT+. "Cuando terminó nos quedamos conversando como equipo sobre qué íbamos a hacer. Y en la editorial en la que habló José Miguel sobre el tema él no se mostró ni complicado, ni manipulado, y es ese el Jose con el que he trabajado siempre", explicó Aldana.

Sobre la potencial venida de José Antonio Kast, aspecto que también habría detonado la salida del también comediante, la directora de contenidos detalló que "siempre tenemos muchos nombres sobre la mesa y ni siquiera estaba cerrado. Por eso me parece muy extraño, no estaba cerrado como invitado", agregó.

Actualmente el equipo no tiene pensado un reemplazo al conductor y aclaran que no quieren apurarse en la reformulación al espacio.