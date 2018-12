José Maza: '¡El horóscopo es otra estupidez como la tierra plana!'

En diálogo con La Tercera, el licenciado en Astronomía, José Maza, dio a conocer su postura con respecto a uno de los temas que suele ser seguido con cierta popularidad en diversas plataformas, como lo es el horóscopo.



Al respecto, el también Máster y Doctor en Astrofísica cuestionó la cobertura que se le da al tema en televisión.



"¡El horóscopo es otra estupidez como la tierra plana! Imagínate, yo soy Capricornio y bueno, ¡hay un millón y medio de Capricornio!", expresó, añadiendo que “yo soy lo que soy porque mi madre y mi padre tenían toda una estructura y en mi casa me criaron de cierta manera, no porque yo haya nacido en enero”.



Para ejemplificar su tesis, Maza recuerda que "yo nací el mismo día que ‘Bam Bam’ Zamorano – él es 19 años más joven que yo – y la verdad es que por donde lo mismo no veo ninguna semejanza. Yo nunca le pude pegar a la pelota, ni con los pies al tercer bote le pegaba y con la cabeza no le pegué nunca a la pelota".