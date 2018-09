José Alfredo Fuentes relató su experiencia cuando intentaron abusar sexualmente de él

Durante su participación en el programa Cadena Nacional de Vía X, el cantante José Alfredo Fuentes contó detalles acerca del intento de abuso sexual que sufrió por parte de un sacerdote del Colegio Marista.



El Pollo manifestó que quienes sean víctimas de este tipo de delitos deben acusar y “no esconderlo, lo peor que ha pasado es meter debajo de la alfombra durante muchos años estos sucesos que vienen acaeciendo”.



"Yo soy uno de ellos. Me tocó siendo muy chico, 11 o 12 años, que un cura me tocó más de la cuenta y yo logré arrancar gracias a un compañero. Estaba afortunadamente con otro chiquillo e hizo que me soltara. Llegué llorando a mi casa", relató.



Fuentes añadió que tras el episodio, volvió a la escuela con un hermano "que fue a sacarle la cresta al cura, pero lo pararon los directores. Le dijeron que yo estaba equivocado y que no era lo que era".



"Yo llamo a cualquier joven que le pase algo así, donde sea, por favor denúncielas ya, porque les puede hacer mucho daño", indicó, aunque eso sí aseveró que a pesar de la situación, haber estado en la institución educativa le sirvió para poder desarrollarse como profesional.