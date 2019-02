Jorge Alís sufre severa disfonía a horas de su show en Viña 2019

Jorge Alís no solo tiene que combatirle a los nervios y la expectativa de cara a su segunda vez en la Quinta Vergara, este miércoles 27.

Esta vez se suma un nuevo enemigo: sus propias cuerdas vocales.

Porque, según intentó explicar en su conferencia de prensa, su voz sufrió severos inconvenientes desde el pasado viernes, el día de su ensayo en el escenario.

"Que mierda mi garganta. Estoy muy preocupado, no sé qué me pasó, debe ser un virus que me agarré de mi hijo", explicó. "Imagino que se me va a pasar hoy", agregó, contando de manera graciosa los cuidados que ha tomado. "Miel con cebolla, ajo negro, propóleo, papenzima, pero creo que me va a indigestar alguna hueá", reveló.