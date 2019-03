Jorge Alís sobre la rutina de Jani Dueñas: 'La sufrí mucho'

Tras su exitosa rutina que conquistó a miles de personas en la Quinta Vergara, Jorge Alís realizó un análisis sobre su presentación y comentó lo que sintió a ver el fracaso de Jani Dueñas en el Festival de Viña del Mar.

"Lo de Jani lo sufrí mucho. Era una noche muy difícil, un público que va a ver 50 minutos al artista de antes queda caliente. Cuando salió habían pifias. No lo vi del miedo de que me podía a pasar a mi", comenzó diciendo el artista.

Sobre su rutina, que se basa haciendo una radiografía de la sociedad chilena, el argentino indicó: "No soy un infiltrado, vivo en este país y soy un argentino de corazón, no sé lo que pasa en política en Argentina. Me importa que no lo estén pasando bien, que mi vieja tenga una jubilación de mierda".

Finalmente, Alís se refirió al problema de disfonía que lo afectó días antes de presentarse en la Quinta. "Me tuve que poner corticoide y me hicieron masajes con cosas electrónicas. No se me había pasado por la cabeza cambiar el día de presentación", concluyó.