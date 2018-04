Jordi Castell: "Me emociona ver que ahora los chiquillos y chiquillas andan con completa libertad"

El fotógrafo y conductor de televisión Jordi Castell comienza un nuevo desafío en UCV TV: conducir el espacio de conversación "Algo Personal", en una nueva incursión en la televisión que lo tiene con altas expectativas, según comentó en el Ciudadano ADN.

En su visita reveló que fue Juan Carlos "Pollo" Valdivia el artífice de su llegada, que en este nuevo rol no tiene que hacerse el culto, preparado, ni nada y que por estos días prefiere "mil veces una jefa mujer".

"Hoy en la televisión hay una crisis", confesó, ilustrando que el formato de hoy es con mucha gente y hay que "sacar número" para hablar. "Yo asocio mucho el rating al riesgo, más allá de lo que puede invertir un canal en una marca, creo que tiene que ver con el capital que uno tiene como comunicador", indicó, revelando que no se siente presionado.

De hecho, su relajo es tal que en este minuto de su vida "probablemente estoy más mañoso, viejo mañoso", y que dice las cosas como las piensa.

Castell tuvo tiempo también de hablar de su emprendimiento "Eloísa", una mezcla entre panadería y bakery que "va a empezar a funcionar de aquí a una semana o 10 días máximo".

Respecto a los invitados que le gustaría que llegaran a "Algo Personal" afirmó que le "gustaría entrevistar a alguien que venga de un mundo totalmente opuesto. Jacqueline Van Rysselberghe, José Antonio Kast... Creo que parte del respeto y no estar de acuerdo a priori puede sostener una muy buena conversación, como me decía mi abuela: "la gente educada sabe discutir"".

También repasó la foto que se sacó con Sebastián Piñera cuando estaba en campaña, que los derechos son intocables y que los cambios en la mentalidad chilena se notan en las calles. "Lo que más me gusta es cuando salgo a la calle y veo a los cabros chicos marica y las niñas lelas tomados de la mano y dándose un piquito en la esquina o cualquier paradero de micro"

Y agregó que "me emociona tener la edad que tengo, haber visto generacionalmente tanta discriminación y ver que ahora los chiquillos y chiquillas andan con completa libertad en la calle y no le preguntan al de al lado si le gusta o no", remató.