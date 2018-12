Jordi Castell anunció que se casará pronto con su novio 16 años menor

Jordi Castell lleva algún tiempo fuera de las pantallas, ya que se encuentra dedicado a trabajar en "Eloísa", su exitosa panadería.

Esto no sería lo único que lo tiene viviendo el mejor momento de su vida, ya que, según confesó en Mujer Dínamo, está listo para dar el siguiente paso con su novio Juan Pablo, quien es 16 años menor.

El fotógrafo comentó que "a estas alturas yo lo amo, directamente. Estamos en concubinato hace un año y medio. Vamos a cumplir dos años ahora pronto. No quiero aventurarme, pero me proyecto con él para adelante y me dan ganas de dar el salto".

"Miro a Juan Pablo y digo 'no me interesa buscar algo, no me interesa más de lo que ya tengo', porque tengo un poco lo mejor", añadió.

Finalmente, el exconductor explicó que dar el siguiente paso es una forma responsable de legalizar el amor, asegurando que su pareja aún no sabe que le propondrá matrimonio, por lo que espera sorprenderlo con una romántica petición.