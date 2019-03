Jonas Brothers realizó una parodia de 'Year 3000' basándose en 2019

Los Jonas Brothers regresaron con todo y sus fanáticos no tuvieron que esperar hasta el año 3000 para que esto vuelva a suceder. Es más, hace una semana estrenaron "Sucker" su nueva canción.

Eso no es todo, ya que Kevin, Joe y Nick promocionaron su nueva música y su próxima gira en The Late Late Show con James Corden, donde presentaron su primer single tras seis años separados.

En el programa, los hermanos decidieron realizar una nueva versión de "Year 3000", cambiándolo por 2019, donde dejan en claro cómo han cambiado las cosas en casi 13 años.

En la parodia, donde aparecen con un estilo similar al que tenían en 2006, hacen referencia a que el presidente es alguien que participó en The Aprenttice, que Apple ya no sólo hace celulares y computadoras, si no que también fabrica relojes, y que Nick ya está casado.