John Oates, de Hall & Oates: 'Nos gusta pensarnos como dos individuos, no necesariamente como un dúo

"Rich Girl" de 1977 fue la primera canción que los estadounidenses Daryl Hall y John Oates instalaron en el número uno del ranking Billboard. Ese puesto lo volverían a ocupar durante los ochenta con temas como "I Can't Go For That" y "Maneater".



Casi 40 años después, el dúo más exitoso de la historia de la música actuará por primera vez en Chile el 8 de junio en el Movistar Arena. Sobre este tardío debut en la región, John Oates contó a ADN que no tiene una explicación.



"Sé que hemos estado haciendo esto por un largo tiempo y es difícil pensar que no hemos ido a Sudamérica. Pero estoy contento de estar yendo por primera vez y es muy emocionante tener esta nueva experiencia", dijo desde Nashville, Tennessee.



"Private Eyes" y "Maneater" son parte del repertorio del show que actualmente presentan. Temas que, además de sonar fuerte en la radio, rotaron con frecuencia en la televisión. "MTV fue una parte muy importante en nuestra carrera a principios de 1980 porque cuando nos estábamos volviendo súper populares MTV empezó", comentó Oates.



En 2014 la trayectoria de Hall y Oates fue reconocida con el ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll. ¿Cómo han logrado mantenerse unidos por tanto tiempo? "Tenemos una relación única porque crecimos como niños, desde que éramos adolescentes. Nos conocemos muy bien y, además, no pasamos tanto tiempo juntos cuando no estamos trabajando", contó el guitarrista.

Pese a que suelen ser llamados por sus apellidos, prefieren que sea con sus nombres completos. "Nos gusta pensarnos como dos individuos, no necesariamente como un dúo", sostuvo. Consultado si alguna vez fue un problema elegir cuál de los dos músicos iba primero en el nombre de la banda, John Oates es claro: "Él es mayor, así que él va primero".