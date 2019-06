Joche Bibbó criticó duramente a Fernando Solabarrieta por hablar de la selección argentina

En la Copa América, Argentina perdió contra Colombia (2-0) y luego empató contra Paraguay (1-1). Contexto en el que el periodista deportivo Fernando Solabarrieta criticó el bajo rendimiento de la selección trasandina.

Comentarios que le molestaron al exchico reality José Luis Bibbó, quien le lanzó duras palabras al periodista.

"¡Vení, Solabarrieta! Sácame la basura de mi casa… Dejá de dar asco en la tele. Tenés que ser más parcial", expresó "Joche" en su cuenta de Instagram.

"¡A vos, viejo, no hay que ser tan fanático, tan parcial para estar ahí ¡No tan fanático! Si criticás a un jugador de tu selección, ¿tenés miedo que no te inviten al cumpleaños?", aseveró el argentino.

Agregando: "a ver, ¡criticá a tu selección! ¡Querés quedar bien con todos! ¡Gil! ¡Sean críticos con todos, hombrecito, pajero!".

"¿Por qué no ponen un ex jugador? No un chavón que lo ve desde afuera. Alguien que estuvo dentro de la cancha", siguió reclamando.

Finalmente, sin filtro sentenció: "¡Claro! ¿Quién va a ser? El otario Solabarrieta, el pajero, periodista, que cuando nos ganaron la Copa América, se agarraba la pi… diciendo 'tomen, argentinos'. ¡Pajero, pajero, pajero! ¡Y gorreado más encima!".

