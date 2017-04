Jocelyn Medina postea machista mensaje en su Instagram

La modelo Jocelyn Medina es una activa usuaria de Instagram, donde comparte detalles de la vida junto a sus hijos, su emprendimiento de comida rápida e inspiradores mensajes.

Pero una de sus últimas publicaciones no manifiesta mucha solidaridad con su género. La imagen la protagoniza Super Mario con un particular mensaje: "Si juntas muchas monedas, la princesas llegan solas".

La exchica Yingo sólo tuvo comentarios para un usuario, quien se jactó de haber juntado monedas, pero que ella nunca llegó. "Por que no me he guiado nunca por las monedas (sic)" comentó de vuelta.