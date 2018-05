Jocelyn Medina explica su destape en Instagram: "Tenía muchas ganas de sacarme fotos bonitas"

La exchica Yingo Jocelyn Medina explicó por qué decidió subir una serie de fotos a su cuenta de Instagram en la que aparece desnuda, pero sin exhibir ninguna parte de su cuerpo que incumpla las reglas de la red social.

"Hace rato quería hacer esto, tenía muchas ganas de sacarme fotos bonitas, pero sólo mostrando piel", dijo la modelo a La Cuarta.

#desnudoartístico📷 #ultimasfotitos #contodocariñoyprofesionalismoparaustedes❤️ Una publicación compartida por Jocelyn Medina Ramirez (@jocelyn_medina_oficial) el 26 de May de 2018 a las 9:17 PDT

Medina aún hace eventos y, además, por estos días promociona una aplicación pensada para apoderados de colegios con la que reciben las notas de sus hijos y comunicaciones. Pero la televisión siempre la tienta.

"Yo feliz de volver a la televisión, porque me encanta el área artística, los escenarios y ese mundo donde estuve algunos años atrás", dijo.

#desnudoartístico📷 Una publicación compartida por Jocelyn Medina Ramirez (@jocelyn_medina_oficial) el 26 de May de 2018 a las 7:49 PDT

"En Yingo aprendí a hacer notas, actuar, bailar, etc. No tengo un sueño en específico, pero si se me propone modelar o hacer notas, yo feliz", agregó.