Joaquín Méndez sobre supuesto video prohibido: 'Voy a denunciar, pero no voy a dar nombres'

Esta semana se filtró un supuesto video prohibido que estaría protagonizado por Joaquín Méndez. En el registro, que se hizo viral, se mostraría al exchico reality teniendo relaciones sexuales con otro hombre.

Fue él mismo quien aclaró la situación y aseguró que "al principio me causó gracias, pero llegó un punto en el que dije 'por qué me hacen este daño', y yo qué daño le hecho a la gente. Después empecé a recibir comentarios que sí, a la larga me molestaron. Eso me dolió"

Mientras contaba cómo fue para él enfrentarse a esta situación -con lágrimas en los ojos-, manifestó que "leí comentarios violentos, como 'argentino tanto', 'argentino vuelve a tu país', con palabras contra el mundo homosexual".

"Ahí hice el click, porque mis redes las ven muchos niños, dije 'qué lástima esto, me estoy comiendo algo gratuito, que no soy yo'. Imagina si mi sobrina lo ve, eso me hubiese matado. Me rompió el corazón", agregó.

Finalmente, Joaquín decidió hacerle caso a sus compañeros de Mucho Gusto, señalando que "voy a denunciar, pero no voy a dar nombres, porque no es mi estilo".