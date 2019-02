Joaquín Méndez adelantó su look en redes sociales y fue comparado con Willy Wonka

Ya comenzó la gala del festival de Viña y los rostros nacionales e internacionales que desfilarán por la alfombra roja más grandes de Chile adelantaron sus looks a través de redes sociales.

Uno de ellos fue el argentino Joaquín Méndez, quien compartió una fotografía luciendo su exclusiva tenida. Sin embargo, se llenó de críticas y burlas ya que sus seguidores lo compararon con Willy Wonka.

Esto, porque el trasandino luce un terno con solapa roja, pantalones y chaqueta del mismo color del esmoquin.

Es más, el joven se puso el "parche antes de la herida" y escribió: "¡ya listo para la alfombra roja gala Viña del Mar! ¡Espero que no me hagan memes! ¿Cómo me queda?".