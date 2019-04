Ji-Hu de Resistiré no aguantó la presión y se retiró del reality

Hace algunas semanas, se había filtrado que Erick "Ji-Hu" Sánchez, youtuber mexicano que se hizo conocido en Resistiré, había decidido renunciar al reality por no soportar las extremas condiciones.

En el capítulo de este domingo del encierro de Mega se vio la salida del joven, la cual dejó a varios de sus compañeros afectados. Minutos antes de retirarse, Ji-Hu señaló que "no me estaba sintiendo bien, no por ustedes, todos son personas hermosas... Todos tienen mi amistad y fue un honor compartir con ustedes, hasta con Aída", dijo, haciendo referencia a las peleas que tenía con la española.

En esa línea, agregó que "todo tiene un límite y yo sé cuando es momento de decir 'basta', iba a seguir cayendo en tentaciones y prefiero irme ahora. Prefiero irme con 23 amigos, incluyendo a Aída, a irme con ceros porque me gasté toda la plata". "Mi viaje terminó", expresó, mientras se despedía de sus compañeros de encierro.

Tras su salida, el mexicano conversó con el portal de Mega, donde comentó que "lo más duro para mí fue pasar frío, estar incomunicado y mi ansiedad", agregando que "lo imaginaba fuerte (el encierro), pero cuando te dicen que vas a entrar a un reality de resistencia tu piensas: 'puedes hacerlo', pero no es así en una casa que no tienes ni madres".

Sobre su amistad con Mane González, Erick Sánchez expresó que la joven se volvió su amiga, confidente y que su relación perdurará una vez que los dos se encuentren fuera de Resistiré.