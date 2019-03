Jhendelyn Núñez terminó en urgencias luego de tres ataques al colon

Jhendelyn Núñez no la ha pasado bien en el último tiempo debido a una enfermedad: se había estado quejado reiteradamente que sentía mucho dolor en el estómago, el que ella asociaba a colon irritable. Padecimiento que la hizo terminar en urgencias después de tres ataques.

Así lo confirmó ella misma mediante su cuenta de Instagram: "Hoy tuve 3 ataques fuertes de colon, 6:30am, 9:30 y 14:30 me quería morir (si no fuera por las pastillas). Primera vez que me pasa tan seguido… y hay que decirlo, es muy doloroso los minutos que dura. Algunos me entenderán. Claramente algo anda mal y creo que es mi alimentación (todo lo que como me hincha y me hace mal). Mañana me iré a ver sí o sí", escribió.

Tras esto, Jhendelyn contó en sus "stories" que tuvo que ir a urgencias debido a que ya no soportaba el dolor, después de 4 horas y una serie de exámenes, le dieron un diagnóstico: efectivamente padece de colon irritable.

Finalmente, la animadora de televisión contó que tendrá que cambiar totalmente su dieta y visitar un gastroenterólogo. Incluso mostró parte de las cosas que podrá y no podrá comer: "Lo que más me está doliendo es la yerba mate", aseguró, ya que está en la parte de "prohibidos".