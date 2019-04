Jhendelyn Núñez reveló cuál es su trastorno obsesivo compulsivo a través de redes sociales

Jhendelyn Núñez utilizó su cuenta de Instagram para revelar cuál es su trastorno compulsivo obsesivo (TOC) más recurrente, el cual considera su gran obsesión, y es nada más ni nada menos que el orden y la limpieza.

A través de un video en la red social, la exreina de Viña mostró cómo hace el aseo en su departamento, escribiendo lo siguiente: "Cuántas elviras por acá? Cuál es su toc?" partió el mensaje, agregando que "cuando era chica le prohibía a mi mamá hacer el aseo en mi pieza (sentía que no era lo mismo). Me gustaba hacerla a mi, me acostaba y dejaba los almohadones muy ordenados frente a la cama (los zapatos, los peluches, la ropa que me sacaba, etc).

"Hasta el día de hoy doblo los calcetines, los calchunchos, todo eso pequeño que muchos tiran, yo lo doblo !!! Ahora con mi casa, imagínense cómo casa piloto me gusta tenerla. Claro me gusta no más, pascual no ayuda mucho con sus juguetes", agregó.

Obviamente, su confesión llamó la atención de sus seguidores, quienes la apoyaron en su "trastorno compulsivo obsesivo".