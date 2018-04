Jerry The King Lawler sufrió un derrame cerebral mientras tenía sexo con su novia

Jerry “The King” Lawler, de 68 años, rostro mítico de la WWE, confesó que sufrió un derrame cerebral mientras mantenía relaciones sexuales con Lauryn McBride, su pareja de 29 años.

En su podcast Dinner With the King, el exluchador dijo que todo ocurrió el pasado 21 de marzo, cuando “se estaban expresando el amor de cierta manera”.

"Me levanté y le dije algo a Lauryn y realmente no sentí nada, y ella dijo: '¿Qué dijiste?' Y entonces me di cuenta de que todo lo que dije no sonaba bien, y luego ella me miró (hicimos contacto visual) y ella dijo: 'Dios mío, Jerry, ve a verte al espejo'", relató Lawler.

"Caminé hasta el baño y me miré en el espejo, y todo el lado derecho de mi boca estaba inclinado hasta mi pera", agregó.

Lauryn llevó a Jerry al hospital inmediatamente y ahí le diagnosticaron una hemorragia en su cerebro, y fue internado en la unidad de cuidados intensivos.

En 2012, el Rey sufrió un ataque al corazón durante la transmisión en vivo de un episodio de Raw.