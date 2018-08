Jenny Cavallo y denuncias de acoso: Demos la posibilidad de que todo el mundo dé su versión

La comediante y psicóloga, Jenny Cavallo, estuvo presente en el Ciudadano ADN, en donde habló acerca de su próximo espectáculo, "¿Por qué?", en donde aborda varias temáticas sociales que han golpeado en el último tiempo.



Aprovechando su visita, la humorista comentó también acerca de las denuncias de casos de acoso y abuso sexual que han remecido al espectáculo nacional, entre las que se involucra a una expareja, como lo fue Nicolás López.



Al respecto, Cavallo sostuvo que es "súper fuerte. Nunca me lo imaginé. La experiencia que tuve con él estuvo lejos de eso. Mi relación fue hace bastante años, pero es súper potente. Seguíamos siendo amigos y es muy fuerte que mujeres se sientan de esa manera".



Sin embargo, la especialista también recalcó un detalle, puesto que "me llama la atención el juicio social a partir de algo que tampoco se han visto todas sus aristas. Contenta en que se esté remeciendo todo, que se transparente, pero también demos la posibilidad de que todo el mundo dé su versión".



Cavallo profundizó en su tesis, argumentando que "está bueno denunciar para poner debate y se está haciendo justicia, pero tengamos cuidado. Somos seres humanos. Hay sensibilidades. Quiero un mundo mejor, no un quiero una plaza pública donde las personas estén siendo ahorcadas día a día. De pronto decir que nos equivocamos es muy fuerte lo que puede pasar. Hay que ser cuidadosos, responsables y por supuesto ir adelante con esto".