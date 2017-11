Jennifer Warner: No volvería a trabajar con Pamela Jiles ni tampoco votaría por ella

La exconductora de "SQP" e "Intrusos", Jennifer Warner, llegó al Ciudadano ADN para comentar su presente, marcado por charlas motivacionales y ofertas de otros canales para seguir en la televisión.

"No pudimos concretar el contrato", admitió respecto a su salida de La Red, tras 23 años de carrera. "Me lo tomo con gratitud... Me permite emprender", dice sobre esta oportunidad. "Fueron 5 años muy buenos. Este 2017 fue muy bueno para mí", agregó.

Respecto a Pamela Jiles, quien actualmente compite por un cupo en el congreso por el distrito 12, comentó que no votaría por ella ni aceptaría un proyecto que la incluyera.

También se refirió a distintos hechos que se encuentran entre lo más comentado por estos días: la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y el acoso sexual.

Sobre lo primero, Warner indicó que "hay que buscar que mujeres igualen su sueldo con los hombres" y relató un episodio donde se dio cuenta que su compañero, Leo Caprile, en la conducción de un estelar ganaba el triple que ella. "Hay que bajar sueldos a hombres y llegar a un equilibrio", afirmó.

En cuanto al acoso, la comunicado expresó que le ha "tocado ver casos de amigas" y que ella misma vivió una experiencia con un productor que le exigió bajar de peso para poder salir en televisión. "Me estresé a morir. Fue una experiencia horrible. Hice dieta estricta y mucho deporte", confesó.