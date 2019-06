Jennifer López compartió escenario junto a su hija y emocionó a los presentes

A poco más de un mes de su cumpleaños número 50, Jennifer López dio inicio a una de las giras más importantes de su destacada carrera: "It's my party: The live celebration".

Fue durante una de sus presentaciones que la cantante del Bronx vivió un momento muy emotivo, pues su hiija, Emme Anthony, se subió con ella a cantar en el escenario.

En ese contexto, madre e hija cantaron "Limitless", donde la pequeña de 10 años se lució con un atuendo muy similar y además encantó con su talento.

Fue tanto el orgullo de la intérprete de "Booty" que incluso casi se emocionó hasta las lágrimas.