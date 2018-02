Jennifer Lawrence y su vestido en el frío: Sobreactuar por todo distrae de los temas que importan

Jennifer Lawrence salió al paso de la polémica por una foto que la involucraba a ella y sus compañeros de elenco en Red Sparrow, la película que promociona por estos días.

La imagen en cuestión mostraba a la actriz en un vestido Versace, escotado y con un corte a lo largo de toda la pierna, acompañada de Joel Edgerton, Jeremy Irons, Matthias Schoenaerts y el director Francis Lawrence, todos vestidos apropiadamente para una fría mañana en Londres.

Una vez conocida la foto, las críticas se tomaron las redes sociales: era el ejemplo perfecto del machismo en Hollywood, porque mientras los hombres podían estar protegidos del frío, la mujer debía mostrar piel y lucir sexy.

This is such a quietly depressing (and revealing) image. Not least because I've been outside today and it's bloody FREEZING. pic.twitter.com/BRnmgKJ5wY