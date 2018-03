Jennifer Lawrence y Jodie Foster reemplazarán a Casey Affleck en la ceremonia de los Oscar

Debido a las denuncias de acoso sexual en su contra, Casey Affleck, ganador del Oscar a mejor actor en 2017, romperá la tradición y no aparecerá en la ceremonia de este domingo para anunciar a la vencedora en el apartado de mejor actriz.

Su lugar lo tomarán Jennifer Lawrence y Jodie Foster.

Variety informó que Affleck, a finales de enero, le comunicó a la Academia que no asistiría a la gala.

Affleck ganó el año pasado por Manchester by the sea, pero su reconocimiento fue criticado luego que los medios recordaran en la antesala una denuncia por acosos sexual contra el intérprete, durante la filmación de I'm still here, película que dirigió.