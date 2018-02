Jennifer Lawrence: "Hubo un largo período en el que no quería que me vieran sexualmente"

Jennifer Lawrence comentó el efecto sicológico que tuvo en ella la divulgación de fotos íntimas a través de redes sociales y sitios de internet. La actriz fue una de las víctimas de un hackeo masivo a estrellas del espectáculo y en varias de las imágenes difundidas la ganadora del Oscar aparecía desnuda.

"Hubo un largo periodo de tiempo en el que no quería que me vieran de manera sexual, que nadie viera mi cuerpo", dijo la protagonista de Joy en una entrevista con IB Times.

"Había cosas que me hacían sentir incómoda", agregó.

Lawrence comentó que es complicado superar el hecho de que sus fotos estén al alcance de todo el mundo. "Puedes estar en un asado y alguien puede sacar su teléfono y mostrarlas. Eso fue algo realmente imposible de procesar", dijo.

"Muchas mujeres fueron afectadas. Muchas de ellas se me acercaron para demandar a Apple o a otros, y nada de eso iba a traerme paz, no iba a devolverme las fotos de mi cuerpo desnudo (…) No estaba interesada en demanda a nadie. Estaba interesada en sanarme", agregó.