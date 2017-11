Jennifer Lawrence explica por qué terminó con Darren Aronofsky

Jennifer Lawrence terminó su relación sentimental con el director de cine Darren Aronofsky a comienzos de noviembre, y ahora la actriz explicó los motivos de la ruptura.

El problema fue que pasaron demasiado tiempo juntos durante y tras el rodaje de la cinta "¡Madre!", que él dirigió y ella protagonizó.

"Estábamos de promoción juntos, y lo último de lo que quería hablar yo cuando volvíamos al hotel era de la película, pero eso era lo único que él deseaba hacer. Y lo entiendo; es su bebé: él lo concibió, lo escribió, lo dirigió. Yo estaba trabajando a turnos dobles, tratando de ser una buena novia mientras al mismo tiempo lo único en lo que podía pensar era en si, por Dios, podía dejar de girar todo en torno a 'Mother!' durante un instante", ha reconocido la joven de 27 años.

Las distintas posturas de la pareja hacia las críticas negativas, que ella prefiere ignorar y que él analiza al milímetro, también jugaron un papel fundamental en su separación.

"Me leía los comentarios negativos, y al final tuve que decirle que no me parecía sano y que no participaría en ese juego porque, si los escuchaba, me pondría a la defensiva, especialmente porque estaban hablando de mi hombre", ha recordado.