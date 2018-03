Jennifer Lawrence confesó que no tiene sexo por fobia a los gérmenes

Unas llamativas confesiones realizó la reconocida actriz, Jennifer Lawrence, quien conversó con The Sun, en el marco de la presentación de la película Gorrión Rojo, donde manifestó que no mantiene relaciones sexuales, puesto que sufre de una fobia a los gérmenes.



El caso de la ganadora del Óscar en 2012 llega a tal punto que solo ha intimado en relaciones serias y que incluso a sus parejas les ha solicitado exámenes, con el fin de que demuestren que no tienen ninguna enfermedad de transmisión sexual.



Los efectos del trastorno han repercutido de tal forma que se ha mantenido mucho tiempo soltera, aunque vale decir que Lawrence también es reconocida por su gran sentido del humor, por lo que hay dudas en torno al tono en que se expresó acerca de su castidad.