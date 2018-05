Jennifer Aniston será la presidenta de EE.UU. y tendrá primera dama en película de Netflix

Jennifer Aniston será la presidenta de Estados Unidos en la película "First Ladies", de Netflix.

El personaje de la ex protagonista de Friends tendrá una esposa, la que será interpretada por la actriz Tig Notaro, quien también tendrá créditos de guionista.



Aniston y Notaro, además, tendrán otros trabajos en la plataforma de streaming.

La primera será parte de Murder Mystery, mientras que la segunda será parte del catálogo con su especial de comedia "Tig Notaro: Happy to Be Here on the platform".