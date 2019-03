Jeimy Espinoza aclaró sus dichos sobre Paloma Mami

Hace unos días, Jeimy Espinoza, participante de Rojo, el color del talento, se vio envuelta en una gran polémica, luego de "irse en picada" contra Paloma Mami, ya que preguntó por Instagram qué canción podía cantar en el programa, una seguidora le dijo que cantara una de la intérprete de "Not Steady".

Sin embargo, su respuesta generó gran debate en la red social, ya que la cantante de TVN respondió "Algo cantable sipo", descartando por completo cantar un tema de Paloma.

Este miércoles la joven aclaró sus dichos en Muy Buenos Días, donde señaló que su declaración "fue algo súper ligero, fue un comentario sólo de las redes sociales. Respondí diciéndole que quería algo más cantable, más en mi estilo".

Esto, porque para ella "el trap tiene más baile, más flow, y el reggaetón igual, pero yo soy más baladista. Es algo de estilos (…) no me gusta el trap. Aprovecho de aclararlo, fue un comentario que tuvo una connotación que se le quiso dar, no fue en contra de nadie. Se da mucho en redes sociales".