Jeff Bridges adelanta retorno de "The Dude" del Gran Lebowski para el próximo Superbowl

En una enigmática publicación por sus redes sociales el actor norteamericano Jeff Bridges adelantó la próxima presentación de un material relacionado con su clásico personaje de "The Dude" de la cinta de culto de 1998 de los hermanos Cohen, El Gran Lebowski.

"No puedes vivir en el pasado, hermano. Mantente en sintonía", dice el mensaje donde el actor reinterpreta al veterano hippie.

Can’t be living in the past, man. Stay tuned. pic.twitter.com/zL2CLYhGAM