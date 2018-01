Jean Pierre Bonvallet informó demanda contra la PDI por filtración de foto de su padre

Jean Pierre Bonvallet volvió con todo a las redes sociales y anunció que demandó a la Policía de Investigaciones por la filtración de una imagen de su fallecido padre.



A través de su cuenta de Facebook, el autor de "Hijo del rigor" explicó que se aisló durante un tiempo debido a esta situación y disparó contra la PDI.



"Demandada a la PDI por filtración de la foto, por eso me aleje un ratito. Hay que tener pelotas para demandar a la PDI. No le temo a la muerte, así que no es fácil cargarme con un kilo de coca", señaló el "Gurú chico" en la publicación.



"Ando en guerra pasando la cuenta. Cuando muera me esperará mi padre orgulloso por dar la vida por la foto que sacó el desgraciado de la PDI, y sale en Google mi papá en el suelo, así lo querían ver", agregó.



Por último, atacó a Miguel Nasur, presidente de Santiago Morning y dueño del hotel Los Nogales, donde Eduardo Bonvallet se suicidó en 2015. "Después viene Nasur. Da lo mismo, ando blindado y chaleco antibalas, bueno y sabrán quién fue", concluyó.