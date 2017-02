Jean Philippe Cretton volverá a la pantalla chica en Chilevisión

Luego de su intrascendente paso por Canal 13, Jean Philippe Cretton tratará de retomar su carrera en Chilevisión con una programa de baile junto a los hermanos Power Peralta, que será estrenado durante el primer semestre de este año.

“Sigo en la misma línea que me planteé hace un tiempo, porque todo ha sido parte de una reflexión que he tenido en mi carrera completa. Cuando uno es más chico, tienes que demostrar de qué estás hecho, y trabajar en todos los proyectos a los que te llaman, y en ese sentido uno es bastante poco selectivo porque tienes que construir, tienes que crecer. Pero uno llega a una edad en que quiere sentirse realizado, dormir tranquilo y acostarme en paz con lo que estoy haciendo, y mis decisiones pasan por eso”, dijo el animador sobre sus razones para aceptar el proyecto, en declaraciones a La Tercera.

Mientras estuvo bajo contrato en Canal 13, el exconductor de Mentiras Verdaderas fue el rostro de “Expedición Chile” y “Simplicemente pizza”, dos espacios de corte cultural.

“Los proyectos que hice, que fueron poquitos, me encantaron. Expedición Chile me encantó. En todas las partes que me tocó estar me gustaron, pero igual me quedé con la bala pasada sintiendo que se pudo haber hecho algo más. Estaba anunciado para La movida (programa ligado al Festival de Viña del Mar) de este verano, pero luego de eso no había más señales de vida, y eso podía significar de nuevo estar mucho tiempo sin nada. Salí del canal, y todo se zanjó en los mejores términos”, dijo.