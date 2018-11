Jean Philippe Cretton se descargó por Instagram contra la persona que chocó su auto

Jean Philippe Cretton se descargó. El animador de "La noche es nuestra" se vio envuelto en un accidente de tránsito. Y a través de Instagram, escribió un mensaje contra la persona que se dio a la fuga sin ofrecerle ningún tipo de ayuda.

Su publicación comenzó directamente hacia el/la culpable que provocó el incidente. "Al o la miserable de mierda que ayer me chocó y que escapó como rata sin tener la mínima decencia de preguntar cómo estaba o cómo podía ayudar, dejandome sin auto en días agitados de trabajo, le deseo que se vaya lento a la mismísima mierda", expresó en su red social el rostro de Chilevisión.

No solo se refirió al autor del choque, sino que también habló de las personas que no se hacen responsables frente a ciertas situaciones. "Estoy cansado de que siempre ganen los malos. Más aún, cuando en este país le rendimos pleitesía a la mal entendida “viveza” y siempre este tipo de personas se salen con la suya. Así crían a sus hijos, así que tenemos para rato".

Pese a su molestia, en parte de su mensaje manifestó que "todo se paga", dejando en claro que no se rebajaría a ese tipo de persona, ya que prefiere seguir fiel a sus valores.

"A veces, me dan ganas de cambiarme de vereda y entrar en el mismo juego. Me dan ganas de mandar todo y a todos ahí mismo. Quizás, hasta me iría mejor, pero prefiero seguir fiel a mis valores y convicciones", reflexionó.