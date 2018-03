J.C. Rodríguez por dichos de Laura Prieto: "No quiero que le reste energía a lo que estoy viviendo"

El romance de Camila Nash y Julio César Rodríguez se hizo público durante el festival de Viña y ha sido foco de comentarios a favor y en contra por parte del público y algunos de sus cercanos.

Hace algunos días comenzó una serie de entredichos de ella y la expareja de J.C., Laura Prieto, quien comentó que la exparticipante de Calle 7 no había "respetados los códigos de su amistad".

Tras eso, la actual novia del animador, se defendió y desmintió lo dicho por Prieto, aclarando que ellas no son amigas y que se encuentra muy tranquila "con la gente que yo quiero", afirmó.

Pero ahora fue el turno del conductor de responder a lo expresado por la uruguaya. Así, señaló en "Muy Buenos Días" de TVN, que "esos son sentires de ellas, desde mi perspectiva lo que te puedo decir es que nunca vi a Camila, nunca fue a un cumpleaños, nunca fue a la casa, nunca la vimos", frente a la supuesta relación entre las dos mujeres.

"No sé el vínculo de ellas, no lo puedo saber porque no he estado con Laura hace un año, pero en esos 5 años nunca fueron amigas. Estoy súper bien y feliz, y no quiero que eso le reste energía a lo que estoy viviendo ahora", finalizó.