Jay-Z y Kendrick Lamar lideran las nominaciones a los Grammys 2018

Dos raperos, Jay-Z y Kendrick Lamar, dominan las nominaciones a los premios Grammy de 2018 anunciadas este martes.

Jay-Z tiene ocho nominaciones, incluidas tres en las categorías principales por su disco 4:44. Lamar tiene siete nominaciones por el disco DAMN. En número de nominaciones los siguientes son Childish Gambino, Khalid, No ID y SZA, con cinco cada uno.

Uno de los grandes triunfadores del año en pop, Ed Sheeran, ha sido ignorado por la Academia de la Grabación a pesar de figurar en las quinielas. Además, la canción Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que viene de arrasar en los Grammy Latinos el mes pasado, se cuela como nominada a mejor canción del año y grabación del año.

Estos son los nominados en las categorías principales y en algunas de las especializadas. La lista completa se puede consultar aquí. La edición número 60 de los premios Grammy 2018 se entregarán el próximo 28 de enero en Nueva York.

Grabación del Año

"Redbone" — Childish Gambino

"Despacito" — Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

"The Story Of O.J." — JAY-Z

"HUMBLE." — Kendrick Lamar

"24K Magic" — Bruno Mars

Álbum del Año

"Awaken, My Love!" — Childish Gambino

4:44 — JAY-Z

DAMN. — Kendrick Lamar

Melodrama — Lorde

24K Magic — Bruno Mars

Canción del Año

"Despacito" — Ramón Ayala, Justin Bieber, Jason "Poo Bear" Boyd, Erika Ender, Luis Fonsi & Marty James Garton, copositores (Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber)

"4:44" — Shawn Carter & Dion Wilson, compositores (JAY-Z)

"Issues" — Benny Blanco, Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen, Julia Michaels & Justin Drew Tranter, compositores (Julia Michaels)

"1-800-273-8255" — Alessia Caracciolo, Sir Robert Bryson Hall II, Arjun Ivatury, Khalid Robinson, compositores (Logic Featuring Alessia Cara & Khalid)

"That's What I Like" — Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus & Jonathan Yip, compositores (Bruno Mars)

Mejor artista nuevo

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Mejor interpretación pop solista

"Love So Soft" — Kelly Clarkson

"Praying" — Kesha

"Million Reasons" — Lady Gaga

"What About Us" — P!nk

"Shape Of You" — Ed Sheeran

Mejor interpretación pop (grupo)

"Something Just Like This" ­— The Chainsmokers & Coldplay

"Despacito" — Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

"Thunder" — Imagine Dragons

"Feel It Still" — Portugal. The Man

"Stay" — Zedd & Alessia Cara

Mejor album de Dance/Electrónica

Migration — Bonobo 3-D

The Catalogue — Kraftwerk

Mura Masa — Mura Masa

A Moment Apart — Odesza

What Now — Sylvan Esso

Mejor interpretación rock

"You Want It Darker" — Leonard Cohen

"The Promise" — Chris Cornell

"Run" — Foo Fighters

"No Good" — Kaleo

"Go To War" — Nothing More

Mejor album de Urbano

Free 6lack — 6lack

"Awaken, My Love!" — Childish Gambino

American Teen — Khalid

Ctrl — SZA

Starboy — The Weeknd

Mejor album de rap

4:44 — JAY-Z

DAMN. — Kendrick Lamar

Culture — Migos

Laila's Wisdom — Rapsody

Flower Boy — Tyler, The Creator

Mejor album country

Cosmic Hallelujah — Kenny Chesney

Heart Break — Lady Antebellum

The Breaker — Little Big Town

Life Changes — Thomas Rhett

From A Room: Volume 1 — Chris Stapleton

Mejor album jazz

The Journey — The Baylor Project

A Social Call — Jazzmeia Horn

Bad Ass And Blind — Raul Midón

Porter Plays Porter — Randy Porter Trio With Nancy King

Dreams And Daggers — Cécile McLorin Salvant

Mejor album de pop latino

Lo Único Constante — Alex Cuba

Mis Planes Son Amarte — Juanes

Amar Y Vivir En Vivo Desde La Cuidad De México, 2017 — La Santa Cecilia

Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos) — Natalia Lafourcade

El Dorado — Shakira

Productor del año (no clásico)

Calvin Harris

No I.D.

Greg Kurstin

Blake Mills

The Stereotypes