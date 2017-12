Jay-Z confesó infidelidad a Beyoncé

El rapero Jay-Z reconoció uno de los rumores que más ha afectado su matrimonio de 9 años y tres hijos con la cantante Beyoncé.

En entrevista con The New York Times, el también productor musical reconoció que fue infiel y lamentó que "lo más duro es ver en la cara del otro el dolor que has causado y después tener que lidiar con ello".

"Tienes que sobrevivir y cuando entras en ese lugar, ¿qué sucede? Cierras todas las emociones y no puedes conectar. Incluso con las mujeres, por lo que no puedes conectarte con nada ni nadie", añadió.





Para Jay-Z, este proceso fue "profundo" y explicó que "todas las cosas pasan desde allí: la infidelidad".

El músico subrayó que ambos utilizaron la música y la composición como terapia para evitar el divorcio. De hecho, los rumores de infidelidad comenzaron cuando la cantante abordó el tema en su disco "Lemonade" (2016).

"Lo más duro que puede hacer un hombre es llorar. Exponer tus sentimientos, ser vulnerable delante del mundo. Ahí está la verdadera fortaleza. Sientes que tienes que ser una persona precavida. Pero eso no es real. Es falso", concluyó.